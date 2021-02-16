Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi - Son Dakika

Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi

16.02.2021 14:21
Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi, System.String[]

Manisa'da basın mensuplarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Manisa'da basın mensuplarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitimde konuşan Manisa AFAD Müdürü Güray Karakaya, "Risk azaltmak için harcanan 1 lira afet sonrası harcanan 7 liradan tasarruf etmeyi sağlıyor" dedi.

Manisa'da basın mensuplarına yönelik AFAD Müdürlüğü tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Yerel ve ulusal basın mensubu temsilcilerinin katıldığı eğitimlerde, Manisa AFAD Müdürü Güray Karakaya tarafından afet sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Eğitimlerin açılış konuşmasını yapan Karakaya, "AFAD Başkanlığı olarak 2 önemli projemiz vardı. Bir tanesi İl Risk Azaltma Planları (İRAP), bu yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen bir plan. Diğeri ise eğitim seferberliği. 2021 yılı 'Afet Farkındalık Eğitim Yılı' olarak kabul edildi. Bu konuda tüm AFAD müdürlükleri vatandaşlarımıza eğitimler veriliyor. Ülke olarak müdahale ve iyileştirme kapasitesinde oldukça iyiyiz. Afetlere ve acil durumlara müdahalelerde ve iyileştirme çalışmalarında önemli aşamalar kat ettik. Risk azaltma planları gelişmiş toplumların vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Dolayısıyla risk azaltma faaliyetlerini de ülke olarak hızlandırmamız gerekiyor. Bu tabi bir gereklilik. Risk azaltmak için harcanan 1 lira afet sonrası harcanan 7 liradan tasarruf etmeyi sağlıyor. Dolayısıyla risk azaltma planları hem ülkemiz hem şehrimiz için oldukça önemli" diye konuştu.

"Manisa'da son 10 yılda 441 tane afet ve acil durum olayı yaşandı"

Manisa'daki son 10 yılda yaşanan afetler hakkında bilgi veren Karakaya, "Manisa'da son 10 yılda 441 tane afet ve acil durum olayı yaşanmış. Biz bu olaylarda bin 680 personelle müdahale etmişiz. Sağ kurtardığımız 640 vatandaş, 823 yaralımız ve maalesef de 449 tane de can kaybımız yaşanmış. Bunlar hem endüstriyel kazalar hem diğer acil durumlar hepsi dahil. Bu 449 sayı içerisinde Soma maden faciası da önemli yer tutuyor. Son 10 yılda yaşanan afet ve acil durumlarda zararların giderilmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması için 58 milyon TL para harcanmış. İyileştirme çalışmaları için de 20 milyon TL ve devam eden çalışmalarla birlikte son 10 yılda afetlerdeki yaraları sarmak için toplamda 100 milyon TL para harcanmış durumda" dedi.

Manisa'daki tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ve uzman görüşleri alarak Manisa'daki olası afetleri belirlediklerini ifade eden Karakaya, "Planın hazırlanma süreci kapsamında bizler Manisa'daki tüm unsurlarımızla bir araya geldik. Bunlardan da bir uzman ekip oluşturduk hem geçmişte yaşanmış afetler hem de uzman ekipleri görüşleri doğrultusunda Manisa ilimiz için hangi olası afetleri belirleyip bu afetler üzerinde seneryolar oluşturup bu afetlerin gerçekleşmesi durumunda ne tür zararlar oluşabileceğini belirleyip bunlara yönelik uygulamalı tedbirler almayı amaçlıyoruz. Sürecimiz başladı. Bu plan 5 adımdan oluşuyor. Mart ayı sonunda ilin genel durumunun ortaya konduğu birinci modülü tamamlamayı planlıyoruz. Nisan sonu mayıs gibi birinci çalıştayımız olacak. Eylül ayı sonuna kadar da bu planımızı tamamlayıp ortaya konan faaliyetlerin durumların yapılmasını takip etme sürecimiz başlayacak. Bu plan 5 yıllık bir plan olacak. 5 yıllık plan çerçevesinde koyduğumuz hedeflerin ne kadarına ulaştığımızı değerlendireceğiz. Yine bir 5 yıllık plan yaparak çalışmaları sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi
Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi

Türk Lirası, Manisa, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalı basın mensuplarına 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi - Son Dakika


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