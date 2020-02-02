Manisalı başkanlar Sakarya'da buluştu - Son Dakika

Manisalı başkanlar Sakarya'da buluştu
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TÜGİK Başkanlar Toplantısı için Sakarya'da bulunan Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı, NG Sapanca Otel'de Manisa'nın merkez ilçelerinden biri olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
TÜGİK Başkanlar Toplantısı için Sakarya'da bulunan Manisa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı, NG Sapanca Otel'de Manisa'nın merkez ilçelerinden biri olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya geldi.
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanlar Toplantısı için Sakarya'da bulunan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılmak için Sakarya'da bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile görüşme yaptı. Otelde bir araya gelen iki başkan, Manisa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik istişarede bulundu. - MANİSA
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