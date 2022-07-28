Manisalı Esnaf: "Emekliyim, Evimize Ekmek Dahi Götüremiyoruz. Beş Nüfus Aynı Odada Yatıyoruz. Hayatım Boyunca Böyle Bir Şey Görmedim" - Son Dakika
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Manisalı Esnaf: "Emekliyim, Evimize Ekmek Dahi Götüremiyoruz. Beş Nüfus Aynı Odada Yatıyoruz. Hayatım Boyunca Böyle Bir Şey Görmedim"

28.07.2022 12:55

Manisalı bir esnaf, ekonomik krizden dolayı yaşadığı sıkıntıları CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban’a aktarırken; “Emekliyim, evimize para, ekmek dahi götüremiyoruz. Çoluk çocuk aynı yatakta yatıyoruz, aynı yerden kalkıyoruz. Beş nüfus aynı odada yatıyoruz. Yaşım 68. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle şey görmedim. Ne var dükkanımda? Hiçbir şey yok. Alamıyorum, satamıyorum. Yiyemiyorum, içemiyorum” dedi.

Manisalı bir esnaf, ekonomik krizden dolayı yaşadığı sıkıntıları CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'a aktarırken; "Emekliyim, evimize para, ekmek dahi götüremiyoruz. Çoluk çocuk aynı yatakta yatıyoruz, aynı yerden kalkıyoruz. Beş nüfus aynı odada yatıyoruz. Yaşım 68. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle şey görmedim. Ne var dükkanımda? Hiçbir şey yok. Alamıyorum, satamıyorum. Yiyemiyorum, içemiyorum" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, Demirci ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

"LANET OKUMUYORUM AMA OKUYACAK HALE GELDİK"

Bir esnaf yüksek mazot fiyatlarından yakınırken, Balaban'a şunları söyledi:

"Üretim bitti. Köylü çalışamıyor. Mazot aldı başını gidiyor. Dağdan tomruk taşıdığım için bunu en iyi bilenlerden birisiyim. 30 buçuk liraya mazot aldım. Şimdi 25 lira. Benim alacağım para aynı para. Ben 30 buçuk liraya aldığım mazotla tomruk taşıdım. Onun zararını çekiyorum hala. Lanet okumuyorum ama okuyacak hale geldik. Bizler bir şekilde yaşarız ama çocuklarımızın hali perişan olacak."

"KREDİ KARTIYLA İNSANLAR KÖMÜR ALIYOR"

Kömür satan bir esnaf ise "Kömür fiyatları bu sene normale göre biraz yüksek. Şu anda som yerli kömür 4 bin 600 lira. Vatandaş alırken çok zorlanıyor. Biz çalıştığımız bankayla görüştük. İnsanlar bankalara devamlı kredi limiti arttırmak için başvuruyor. Sıkıntılı bir dönem var şu anda. Şu an kredi kartıyla insanlar kömür alıyor. O da limit yeterse alıyor ya da yettiği kadar alıyor. Örneğin 4 bin lira parası varsa 4 bin liralık kömür istiyor" diye konuştu.

"HAL HATIR SORACAK BİR DÜZEN YOK"

Emekli bir esnaf "Düzeni görüyorsunuz. Emekliyim, evimize para, ekmek dahi götüremiyoruz. Ben ne yapayım kömürü? Kömürle benim ilgim yok. Çoluk çocuk aynı yatakta yatıyoruz, aynı yerden kalkıyoruz. Beş nüfus aynı odada yatıyoruz. Yaşım 68. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle şey görmedim. Ne var dükkanımda? Hiçbir şey yok. Alamıyorum, satamıyorum. Yiyemiyorum, içemiyorum. Hal hatır soracak bir düzen yok. Burada 8-10 sandalye var. İnsanlar kahveye gidemiyor. Ben çayı bir liraya içiyorum, kahvede iki lira. Esnaflar geliyor burada çay içiyor. Kahveye gidip bir çay içemiyorlar" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Balaban, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Esnaf: 'Emekliyim, Evimize Ekmek Dahi Götüremiyoruz. Beş Nüfus Aynı Odada Yatıyoruz. Hayatım Boyunca Böyle Bir Şey Görmedim' - Son Dakika

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