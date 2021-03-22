Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci - Son Dakika

Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci

22.03.2021 09:33

Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk: "2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak" Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 gün süren yağışlar dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm üreticisi çiftçileri sevindirdi.

Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk: "2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak"

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 gün süren yağışlar dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm üreticisi çiftçileri sevindirdi. Yağmurla birlikte eriyen kar sularının da Alaşehir ovasını beslediğini söyleyen Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, 2021 sezonunun bolluk ve bereket yılı olacağını söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzümün yetiştiği 120 bin dekarlık Alaşehir ovası da yağışların ardından suya doydu. Dağlardaki kar sularının eriyerek ovaya dolmasıyla birlikte bağları suyla dolan çiftçiler sezona umutlu başladı.

Yağmurla birlikte gelen kar sularının da bağlara faydalı olduğunu belirten üzüm üreticisi Yaşar Avşar, "Yağmur yağdı, bereket yağdı. Bağlarımız bahçelerimiz için çok iyi oldu. Üzüm fiatları 10 lira olduğu için seviniyoruz. Bu sefer de ilaç, gübre iki katına çıkıyor. İşçi masrafı, ilaç masrafı derken, çiftçinin cebinde hiçbir şey kalmıyor. Ricamız devletimizden biraz destek olması. Devletimizin tarıma daha çok destek vermesini bekliyoruz" derken, üretici Mesut Avşar ise "Bir türlü emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Devletimizin tarıma daha çok destek vermesi lazım" diye konuştu.

Yağmurlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu belirten üretici Hüseyin Gömleksiz, "Bu sene yağmurla çok güzel oldu. Ağır ağır yağdı toprak suya doydu. Şimdiden sonra gelen derelerin sularını zebil etmemek lazım. Bağları sulamak lazım. Bağlara çok yararı olur. Dağdan gelen keçi koyun gübrelerini getirir. Devletin de bizlere desteğini fazlalaştırması lazım. Çünkü masraflarımız da çoğaldı. Gübreler pahalandı, ilaçlar pahalandı" dedi.

"2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak"

Mart ayının çiftçinin yüzünün güldürdüğünü belirten Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Ocak ve şubat aylarında soğuk ve yağışını alamayan bölgemizde mart ayında yeterli soğuğu ve suyu almış durumdadır. Son günlerde yağan yağmurlar dolayısıyla da şu anda bölgemizde suyu aldığını düşünüyoruz. Aynı zamanda dağdan gelen kar sularıyla da imkanı olan çiftçilerimizin bağlarını sulaması gerekir. Çünkü dağdan gelen sularımız mineralli ve bol vitaminlidir. Mart ayında yağan yağmurlarımız bağların yanı sıra arpa, buğday ve bütün tarım ürünlerine de faydası olmuştur. Hepimizin bildiği gibi tarım ürünlerinde her yıl girdi fiatları artmaktadır. Bu artışlara istinaden de bu ürünlerimize yıllardır söylediğimiz gibi gübre, mazot ve ilaç bazında devletimizin üreticilerimize destek vermesini talep ediyoruz. İnşallah 2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak" diye konuştu.

Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci

Ziraat Odası, Alaşehir, Manisa, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Borsada işlemler tekrar başladı, kayıp yüzde 7'yi aştı Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor HES kodu olmadan otobüse binen şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu         
10:00
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre         
09:33
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor         
09:12
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 10:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei