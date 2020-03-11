Manisalı çiftçiye tarımsal ilaçlama suyu ücretsiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisalı çiftçiye tarımsal ilaçlama suyu ücretsiz - Son Dakika Ekonomi

Manisalı çiftçiye tarımsal ilaçlama suyu ücretsiz

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında üreticileri sevindirecek bir karar alındı.

Manisalı çiftçiye tarımsal ilaçlama suyu ücretsiz, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında üreticileri sevindirecek bir karar alındı. Kararla il genelinde bulunan tarımsal ilaçlama suyu dolum tesislerinden 2020 yılı nisan-ekim ayları arasında ücret alınmayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kararın Manisalı çiftçilere hayırlı olmasını diledi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, çiftçiyi sevindiren bir karara imza attı. Çiftçilerin ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılı nisan-ekim ayları arasında ilçelerde bulunan tarımsal ilaçlama suyu alım tesislerinden ücret alınmaması raporu, oybirliğiyle kabul edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan kararların Manisa için hayırlı olmasını diledi. Kararla birlikte Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı, Selendi, Şehzadeler, Köprübaşı ve Demirci'de bulunan tarımsal ilaçlama suyu dolum tesislerinden 2020 yılı nisan-ekim ayları arasında ücret alınmayacak. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:28 Kaynak: İHA
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