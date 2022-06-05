Manisa'da bir çoban zeytinlikte ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çobanlık yapan bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu.
Kırsal İğdecik Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yaptığı öğrenilen Ramazan Barca'nın bir zeytin bahçesinde hareketsiz yattığını gören mahalle sahipleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Barca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
3 çocuk babası Barca'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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