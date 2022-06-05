Kırsal İğdecik Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yaptığı öğrenilen Ramazan Barca'nın bir zeytin bahçesinde hareketsiz yattığını gören mahalle sahipleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da bir çoban zeytinlikte ölü bulundu - Son Dakika

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