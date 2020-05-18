Manisalı çocuğa, itfaiye ekibinden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 9. doğum gününü evinde kutlayan Tuana Çokal'a, doğum günü pastasını, itfaiye ekibi getirdi.
Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan Tuana Çokal'ın ailesi, kızlarına doğum günü sürprizi yapmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden yardım istedi.
Çokal ailesinin oturduğu apartmanın önüne gelen itfaiye ekibi, doğum günü pastasını, kendilerini balkonda bekleyen çocuğa, araçlarının merdivenini kullanarak verdi.
Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Tuana Çokal, itfaiye ekibine teşekkür etti.