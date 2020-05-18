Manisalı çocuğa, itfaiye ekibinden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Uzunçam Mahallesi'nde yaşayan Tuana Çokal'ın ailesi, kızlarına doğum günü sürprizi yapmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibinden yardım istedi.

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