Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı - Son Dakika

Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı

15.03.2021 14:44
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı antrenörü Cengiz Erdener ve sporcular İsmail Kılık ile Cihangir Yıldırım, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Kış Dağcılığı Eğitimi'ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı antrenörü Cengiz Erdener ve sporcular İsmail Kılık ile Cihangir Yıldırım, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Kış Dağcılığı Eğitimi'ne katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kış Dağcılığı Eğitimi, Kayseri Erciyes Dağı'nda gerçekleşti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen eğitime 35 kulüpten 78 sporcu katıldı. TDF tarafından 8 antrenörün görevlendirildiği eğitim kampında; kulüp antrenörü Cengiz Erdener de sporculara eğitim verdi. Yoğun kar yağışı ve tipi altında çadır kampı olarak gerçekleştirilen eğitime sporcular İsmail Kılık ve Cihangir Yıldırım da katılarak; Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil ettiler.

Kayseri Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen eğitim kampı hakkında bilgiler veren antrenör Cengiz Erdener, "Kulübümüz, sportif başarının yanında her branşta eğiteme büyük önem veriyor. Kamp boyunca, dağcılık ve tırmanış faaliyetlerinin uygulanması sırasında gerekli olan önlemlerin alınması ve olası kaza risklerinin en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri, sporcularımıza aktardık. 2021 yılı TDF faaliyet programı kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı
Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Toros Dağları, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalı dağcılar Erciyes'in zirvesinde eğitime katıldı - Son Dakika


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