Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü - Son Dakika

Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü

6 saat önce

Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördüKORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Manisalı 11 yaşındaki Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü

KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Manisalı 11 yaşındaki Emine Tekel (11), uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. 1 haftalık aranın ardından bugün televizyon üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Uzaktan eğitim kapsamında televizyon karşısına geçen Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yazıcı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Emine Tekel (11), "Bugün uzaktan eğitime başladık, gayet güzel. İnşallah virüs ülkemizden bir an önce gider" dedi. Emine Tekel'in annesi ev kadını Fatma Tekel (33) ise, "Çocuklarımızın sağlığı açısından Milli Eğitim Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu bu çalışmayı çok iyi buluyorum. Biz çocuklarımızla birlikte evde kalıyoruz. Bence uzaktan eğitim çok iyi düşünülen bir şey" dedi.

Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Tekel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:32 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı Emine de uzaktan eğitim kapsamında evinde ilk dersi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]