Manisalı eskrim antrenörü, sporcularına video konferansla antrenman yaptırıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında çalıştıkları spor salonu kapatılan Manisalı eskrim antrenörü İpek İrem Ülkü, sporcularına evinden gerçekleştirdiği video konferansla antrenman yaptırıyor.

Öğrencilerinin eskrimden kopmamaları ve kondisyonlarını korumaları için çabalayan antrenör İpek İrem Ülkü, evinden yaptığı video yayınlarıyla 30 sporcusunu haftanın 5 günü 1 saat 15'er dakika çalıştırıyor.

Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Bu sistem ailelerin ve sporcuların çok hoşuna gitti. Açıkçası beklediğimin üzerinde ilgiyle karşılandı. Her gün 1 saat 15 dakika online olarak antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve verimli geçiyor. Sporcularım hafta sonu bile program yapmak istiyorlar. Tüm sporcularıma ve ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kulladı.

En kısa sürede virüs salgınıyla ilgili sürecin atlatılıp sporcularıyla bir araya gelmeyi ümit ettiğini dile getiren Ülkü, "Şu an antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Dileriz ki ülkemiz ve tüm dünya bu süreci atlatır. Biz de bu süreçte öğrencilerimizi yeni şampiyonluklara hazırlamış oluruz." diye konuştu.