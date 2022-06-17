Manisalı Fırın İşçisi: "Bugün 2 Öğrenci Geldi, Poşetleri Doldurdum, 4-5 Parça Aldılar, 43,5 Lira Tuttu, Bırakıp Gittiler, Almadılar"

Haber: Mahir BAĞIŞ - Kamera: Ünal AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Manisa'nın Soma ilçesinde ziyaret ettiği fırında çalışan bir işçi, "Bugün iki öğrenci geldi, poşetleri doldurdum, 4-5 parça aldılar, 43,5 lira tuttu, bırakıp gittiler, almadılar. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz ama olmuyor. Tahinli simit 7 lira, simidin tanesi 3 lira" dedi.

Meral Akşener, bugün Soma'da esnafı ziyaret etti. Akşener'in "İşleriniz nasıl" diye sorduğu bir dürümcü, "İşler iyi ama aldığımızı yerine koyamıyoruz. 15 liraya satarken para kazanıyorduk, şimdi 30 lira yaptık, olmuyor. Lavaş 75 kuruştu, oldu 3 lira. Domates zaten 18 lira. Var bir yerde sıkıntı" diye konuştu.

Dürümcü, yanında çalışan işçiyi göstererek, "150 lira veriyorum, günlük çalışıyor. Yeter mi 150 lirayla? Aldığı 4 bin 500 lira. Bunda bir tane kız var, bir tane oğlan var. Kocası da çalışmıyor" dedi.

Dürümcü, önce kasasındaki parayı, sonra POS cihazını göstererek, "Bu da patlayacak yakında. Şu anda herkes kredi kartında. Demin bir tane arkadaş, 10 liraya ayran için, kartla ödemek istedi. Dedim 'benden olsun'" diyerek dert yandı.

"BUGÜN İKİ ÖĞRENCİ GELDİ, POŞETLERİ DOLDURDUM, 4-5 PARÇA ALDILAR, 43,5 LİRA TUTTU, BIRAKIP GİTTİLER, ALMADILAR"

Akşener, girdiği bir fırında burada çalışan gençlerle sohbet etti. Bir fırın işçisi, Akşener'in "Evlenmeyi hayal ediyor musunuz" sorusuna "Maalesef" diye yanıt verdi. Başka bir işçi ise Akşener'e yaşadıkları sorunları anlatırken şunları söyledi:

"Bugün iki öğrenci geldi, poşetleri doldurdum, 4-5 parça aldılar, 43,5 lira tuttu, bırakıp gittiler, almadılar. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz ama olmuyor. Tahinli simit 7 lira, simidin tanesi 3 lira."

Akşener'in ziyaret ettiği çorap ve çamaşır satan bir esnaf ise "Masrafımız çok, kiralar yüksek. Sattığımızın yerine alamıyoruz. Elektrik, şu anda sadece lambalar yanıyor, 2 bin lira geliyor. Önceden geliyorlardı, bir paket alıyorlardı, şu anda bir tane alıyor ya da fiyatını duyunca geri gidiyor" diye konuştu.