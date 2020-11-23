Manisalı firma yurt dışındaki camileri Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süslüyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle ahşap tasarımlar yapan firma, dünyanın dört bir yanındaki camilerden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Ahşap ustası Veli Toksöz'ün, 2003 yılında Demirci İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi'nde açtığı atölyede çalışan 25 kişi, yeni tip koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklara rağmen Gine Cumhuriyeti'ndeki Konakri Ulu Camisi için gelen siparişleri yetiştirmek için çaba gösteriyor.

Gine'deki 12 bin 500 kişi kapasiteli caminin tüm ahşap işlerini alan firma, caminin 182 kapısına Osmanlı ve Selçuklu motifleri işledi. Caminin 4 metre eninde, 4 metre boyundaki 38 ana kapısını 3 ayda tamamlayarak yola çıkaran firma, Arap motiflerinin kullanıldığı minber, mihrap ve imam odasının yapımını ise sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok Merkez Camisi ile başladığı yurt dışı macerasında, Almanya'da Herzberg Fatih Camisi ve DİTİB Merkez Camisi ile Ürdün'deki Merkez Camisi gibi ibadethaneler için yaptığı tasarımlarla tanınır hale gelen firma, 41'i yurt dışında toplam 317 cami ve mescide Anadolu motiflerini taşımayı başardı.

Firma sahibi ve ahşap ustası Veli Teksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde çırak olarak başladığı ahşap yolculuğunda, önceden hayal edemediği mevkilere ulaştığını belirterek, minber, kapı, çerçeve, merdiven gibi yapılara İslam tarihini, Osmanlı ve Selçuklu tarzını yansıttığını söyledi.

Gelişen teknoloji ve seri üretim tekniklerini, geleneksel el oymacılığıyla başarılı şekilde harmanladıklarını, birer sanat eseri olan ürünleri kısa sürede tamamlayabildiklerini anlatan Teksöz, desenlerde ecdadın motiflerini kullanmanın, kendilerine gurur verdiğini dile getirdi.

Teksöz, şöyle konuştu:

"İşe ilk başladığımda 6 kişi ile çalışıyorduk. Şu anda 25 kişiye ulaştık. Hedefim, 2021 yılında çalışan sayısını 50'nin üzerine çıkarmak. Camilerin iç dizaynında kapıdan minbere, mihraptan müezzinliğe kadar tüm ahşap işlerini yapıyoruz. Son yıllarda yurt içinden çok, yurt dışı camilerden siparişler alıyoruz. Asıl hedefimiz, para kazanmanın yanı sıra camilerimizde güzel eserler bırakmak. Olamayız ama Mimar Sinan'ın yolunda yürümeye gayret ediyoruz. Ecdadın bize bıraktığı motifleri yaşatmak, camilerimizi daha sıcak ve insanın daha çok huzur bulacağı bir mekan haline getirmek için çalışıyoruz."