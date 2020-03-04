Manisalı genç girişimciler, bilgilendirme seminerine katıldı

TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, kurul üyesi diğer başkanlar ile birlikte TOBB Genç Girişimciler Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.



Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, içinde bulundukları kurumu daha iyi tanımalarını ve kendi başarılarını anlatarak, gençlere rol model olmalarını istedi.



2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulunu, 2009 yılında ise Genç Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, 8 bin genç girişimcinin bir çatı altında buluştuğunu söyledi.



Yaptıkları çalışmaların duyulması için medyayı kullanmalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, "Sosyal medyayı kullanın. Yazılı medya çok önemliydi. Artık hükmü bitti. İlinizde genç girişimci kurulu diye bir kurul olduğunu ve ilin başarılı girişimcilerinden bir araya gelen bir grubun olduğunu bir kere hissettirin. İlin protokolü, valisi, belediye başkanı, milletvekillerine merhaba deyin. Tanısınlar sizi. Önünüz ancak böyle açılacak. Oda veya borsa başkanlarından tavsiye alın" dedi.



Genç girişimci kurullarının TOBB'dan bütçe istediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aslında bütçe sizin elinizde var. Nerede var? Odanızda var. Akıllı adam ilindeki oda/borsalarla iyi diyalog kurarsa istediği kadar bütçe alır. Bütün mesele kendi becerinizi kendi başarınızı, faaliyetleriniz noktasında bütçeyi oda veya borsalarımızdan alırsınız. İkincisi her il zengin olmak istiyor. Kalkınma ajansları bunun için var. Kalkınma ajanslarında proje yaparsanız ki akademik danışmanlarımızın görevi size yardımcı olmak. Her ilde akademik danışmanlarımızla yakın çalışmanız lazım. Sizden bir ricam da bu. Onlarla yakın çalışacaksınız ki proje yapabilin. Proje yapın kalkınma ajanslarından para alın" şeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu, zengin olabilmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini, işsizliğin çözümünün de girişimcilik sayısının artmasına bağlı olduğunu belirtti.



Gençleri girişimciliğe cesaretlendirmenin görevleri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, en büyük potansiyelin üniversitelerde olduğunu, üniversiteli gençleri girişimcilik konusunda cesaretlendirmelerini istedi.



Kötü günde bir araya gelebildiklerini ancak iyi günde de bir arada olmak gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, birbirlerini ötekileştirmemelerini tavsiye etti. - MANİSA