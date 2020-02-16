Manisalı genç girişimciler, 'Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği' protokol törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisalı genç girişimciler, 'Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği' protokol törenine katıldı - Son Dakika Ekonomi

Manisalı genç girişimciler, 'Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği' protokol törenine katıldı

7 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Manisalı genç girişimciler, 'Girişimcilik, mentorluk ve staj iş birliği' protokol törenine katıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel de katıldı.


TOBB'un sosyal tesislerinde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve tüm odaların genç girişim kurulu başkanları katıldı.


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB, Genç Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile olduklarını söyleyerek, Türkiye'de girişimcilikte farkındalığın artmasını sağladıklarını, girişimci olmayı popüler hale getirdiklerini ve birçok değerli projeye öncülük ettiklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, ülkenin ve milletin refahı, zenginliği için girişimciliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Girişimciler ne kadar güçlüyse, ekonomi de o derece güçlü ve rekabetçi olur. Yeni fikirler, dünyayı değiştiren inovasyonlar, hep gençlerden çıkıyor. İşte bu nedenle, ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi misyon edindik." dedi.


Türkiye'nin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için birlikte daha fazla çalışacaklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, zenginleşmek için bugünün ve geleceğin gençlerini daha donanımlı hale getirmek için çaba harcanması gerektiğini dile ifade etti.Gençlerin okul çağlarında bir işletmede çalışmasıyla ayaklarının yere daha sağlam basacağına olan inancını dile getiren Hisarcıklıoğlu konuşmasında şunları söyledi:


"Bu çerçevede bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım üzerinden şirketlerin stajyer taleplerini toplayıp Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımız da talepleri gençlere duyuracak. Gençler staj başvurularını yapacak. Üyeler ise başvuruları değerlendirdikten sonra uygun gördükleri adayları staja kabul edecek."


Mustafa Yücel: "Biz büyük bir aileyiz"


Önemli bir güne şahitlik ettiklerini söyleyen TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde tüm başkanlarımız ile birlikte genç girişimcilerin iş hayatına katkı sağlamaları açısından önemli adımlar atıyoruz. Her ay yaptığımız toplantılar ile projeler üretiyoruz. Bugünde çok önemli bir projeye imza atıldı. Bizlerde bu projenin takipçisi olup Manisamızda projeyi en iyi şekilde uygulayacağız." dedi. - MANİSA

Ekonomi, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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