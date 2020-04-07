Manisalı gençlerden uygulama noktasına ısıtan yardım - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Demirci - Simav yolunda uygulama yapan ekiplere ısınmaları için kömür ve odun desteği verdi.

Kütahya - Manisa bağlantısı olan Demirci - Simav kara yolunda emniyet ve jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaları sürdürüyor.

AK Parti Demirci Gençlik Kolları üyeleri de hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü bölgeye ekiplerin ısınması için odun ve kömür getirdi.

AK Parti Demirci Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yavuzel, bölgenin yüksek rakımlı olması nedeniyle geceleri soğuk olduğunu belirterek, "Bizler sıcak evlerimizde otururken onlar da görev yerlerinde aynı sıcaklığı hissetsinler diye böyle bir şey yaptık. İnşallah tedbirler ve önlemlere riayet ederek bu salgından ülkemiz kurtulacak" dedi.