Son Dakika Haberleri: Manisalı Golcüye Sürpriz Talipler

Manisalı Golcüye Sürpriz Talipler

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları Süper Lig takımlarının radarına girmeye başladı.

Manisalı Golcüye Sürpriz Talipler, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncuları Süper Lig takımlarının radarına girmeye başladı. Manisa Büyükşehir'de bu sezon sergilediği performansla alkış alan Mehmet Yılmaz'a Göztepe'nin talip olduğu iddia edilirken, golcü oyuncu Sinan Kurumuş için gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. Ligin devre arasında geldiği takımda 5 golle kısa sürede parlayan futbolcu için Süper Lig'den Sivasspor ve 1. Lig'den Süper Lig'e koşan lider Denizlispor'un şimdiden nabız yokladığı öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki Tokatspor maçının hazırlıkları kapsamında Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını Mehmet Uysal (3), Sami Can, Fatih Gül ve Zafer'in attığı gollerle 6-1 kazandı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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