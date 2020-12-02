Manisalı görme engellilerin hayatları kolaylaştı - Son Dakika

Manisalı görme engellilerin hayatları kolaylaştı

02.12.2020 17:07
Manisalı görme engellilerin hayatları kolaylaştı, System.String[]

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi, hazırlamış olduğu proje ile Amerika merkezli Bridge To Turkey BTF Vakfı'ndan 8 bin dolar hibe alarak 150 görme engelli vatandaşın yaşamlarını kolaylaştırıcı ürünler dağıttı.

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi, hazırlamış olduğu proje ile Amerika merkezli Bridge To Turkey BTF Vakfı'ndan 8 bin dolar hibe alarak 150 görme engelli vatandaşın yaşamlarını kolaylaştırıcı ürünler dağıttı. Manisa'daki 150 görme engelli vatandaşa, konuşan tansiyon aleti, konuşan ateş ölçer, konuşan baskül, konuşan kol saati, sıvı ölçer, braille yazı tableti ve kalemi, az görenler için büyüteç ve beyaz baston dağıtıldı.

Gerçekleştirmiş oldukları proje hakkında bilgi veren Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Manisa'da yaşayan görme engelli bireylerin günlük hayatlarını sürdürürken yaşamlarını kolaylaştırıcı malzemelerin temini için Amerika merkezli Bridge To Turkey BTF Vakfı'na proje yazdık. Projemizin kabulünden sonra tarafımıza hibe edilen 8 bin dolar ile 150'in üzerinde görme engelliye konuşan tansiyon aleti, konuşan ateş ölçer, konuşan baskül, konuşan kol saati, sıvı ölçer, Braille yazı tableti ve kalemi, az görenler için büyüteç ve beyaz baston satın alma işlemini ve dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

"Görme engelliler bulaş açısından riskli durumdaydı"

Korona hastalığının insanların birbiri ile temas etmesi ile bulaştığına dikkat çeken Pehlivan, "Görme engelli kardeşlerimiz tansiyon ölçme veya ateşlerini kontrol etme gibi ihtiyaçlarını yeterli ekipmanlar olmadığı için başka bireylerin desteği ile yapmaktaydı. Bu durum görme engelliyi ve kendisine destek veren kişiyi korona bulaşı açısından tehdit altında bırakmaktaydı. Biz pandemi sürecinde görme engelli bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili takip edebilecekleri durumları, konuşan cihazlar vasıtasıyla çözebilmeleri doğrultusunda söz konusu cihazların satın alınması için bu projeyi yaptık ve görme engellilerin bağımsız yaşamına Bridge To Turkey Vakfı ile önemli katkılar sunduk. Projemizin gerçekleşmesinde maddi ve manevi olarak büyük pay sahibi olan, geçmişte de bugün olduğu gibi bizlerden desteğini esirgemeyen ve Manisa'ya Altınokta Dr. İbrahim Türek Eğitim ve Kültür Merkezi'ni kazandıran saygıdeğer destekçimiz Sayın Dr. İbrahim Türek Beyefendiye derneğimiz ve görme engelli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Altınokta Körler Derneği Manisa'daki körlerin toplumsal yaşama katılımı için bunun gibi önemli projeler gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam edecek. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Manisalılara çağrıda bulunuyorum. Kendilerinin engellilerle ilgili projeleri varsa ya da Altınokta Körler Derneği olarak onlara çeşitli projeler önerip hayata geçmesi için iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Böylece Manisa'nın da farkını ortaya koymuş oluruz." diye konuştu. - MANİSA

Manisalı görme engellilerin hayatları kolaylaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Görme Engelli, Turkey, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisalı görme engellilerin hayatları kolaylaştı - Son Dakika


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