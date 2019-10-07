Son Dakika Haberleri: Manisalı güreşçilerden çifte Balkan zaferi
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Manisalı güreşçilerden çifte Balkan zaferi

51 dakika önce

Bulgaristan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonasında Manisalı güreşçiler Mahmut Yılmaz 57 kiloda, Ahmet Eminoğlu 38 kiloda grekoromen stilde Balkan Şampiyonu oldu.

Manisalı güreşçilerden çifte Balkan zaferi, System.String[]

Bulgaristan'da düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonasında Manisalı güreşçiler Mahmut Yılmaz 57 kiloda, Ahmet Eminoğlu 38 kiloda grekoromen stilde Balkan Şampiyonu oldu.


Manisa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Ahmet Eminoğlu ve Mahmut Yılmaz, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde altın madalya sahibi oldu. Birbirinden zorlu rakipleri yenerek, Türkiye'ye balkan şampiyonluğunu getiren Ahmet Eminoğlu ve Mahmut Yılmaz, gelecek için büyük umut verdi. Güreşe yaptıkları yatırımların karşılığını almaya devam ettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, geleceğin 'Kerem Kamal'larının güreş eğitim merkezinden çıkacağını kaydederek, "Ahmet ve Mahmut kardeşlerimizin başarısıyla gurur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdiler. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, Kerem Kamal abilerinin izinden gidiyorlar. Onlar da Olimpiyat yolunda. Güreş eğitim merkezimizden daha nice başarılı sporcular çıkacaktır. Bulgaristan'da şampiyon olan sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Mahmut Yılmaz, Bulgaristan, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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