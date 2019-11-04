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Manisalı iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın tanınmış iş adamlarından Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının eski Meclis Başkanlarından Tezcan Ödemiş son yolculuğuna uğurlandı.

Manisalı iş adamı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın tanınmış iş adamlarından Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının eski Meclis Başkanlarından Tezcan Ödemiş son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın da katıldığı cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.


Temmuz ayında geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa'nın sevilen isimlerinden Tezcan Ödemiş yaşamını yitirdi. İkindi namazına müteakip Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Tezcan'ın cenazesi kalabalık bir cemaat eşliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ve Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Ödemiş'in cenazesi dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MANİSA

Ödemiş, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
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