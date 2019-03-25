Son Dakika Haberleri: Manisalı İş İnsanı Özel Çocukları Ağırladı

Manisalı İş İnsanı Özel Çocukları Ağırladı

1 saat önce

Manisalı iş insanı Arif Koşar, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'ndeki down sendromluları kahvaltıda ağırladı.

Manisalı İş İnsanı Özel Çocukları Ağırladı, System.String[]
Manisalı iş insanı Arif Koşar, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Şubesi'ndeki down sendromluları kahvaltıda ağırladı.

Manisalı iş insanı Arif Koşar, Revna Restoranda ZİÇEV Manisa Şubesindeki down sendromlu çocukları kahvaltıda ağırladı. ZİÇEV olarak mükemmel bir gün yaşadıklarını belirten ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, "Çocuklarımız çok mutlu oldular. Ben her zaman söylüyorum Manisa olarak çok şanslıyız gerçekten. Çok duyarlı insanlarımız var. Bizim gerçek yardımcılarımızın yani bize gerçek yardım eden kuruluşlarımızın yanında bir de gizli kahramanlarımız var. Gizli kahramanlarımız ZİÇEV'e ellerinden gelen bütün yardımı yapıyorlar. Arif Koşar, vakfın kurulmasından bu tarafa emeği geçen büyük insanlardan bir tanesidir. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah kendilerine yardımcı olsun" dedi.

Revna işletmecisi Ahmet Pekcan, "Bizde nazik davetimizi kırmayıp buraya kadar geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman burada bir kapıları var, bir yerleri var. Her zaman bekliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Arif Koşar, Manisa, Güncel
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