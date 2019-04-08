Son Dakika Haberleri: Manisalı Judocu Avrupa Şampiyonu Oldu

Manisalı Judocu Avrupa Şampiyonu Oldu

16 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Manisalı Judocu Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda artı 70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Çekya'nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası'nda Salihli Belediyespor'lu judocu Hilal Öztürk, müsabakalarda Bulgar ve Rumen rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde İtalyan A. Tavano'yu mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıkan Öztürk, artı 70 kiloda Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı.

"SPORCUMUZ İLE GURUR DUYUYORUZ" Çekya'da düzenlen Avrupa Kupası'nda Hilal Öztürk'ün ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Avrupa Kupası'nda altın madalya kazanıp, Türk Bayrağı'nı Çekya'da dalgalandıran sporcumuz Hilal Öztürk ile gurur duyuyoruz. Öztürk'ün önemli başarılar elde etmeye devam edeceğine inanıyorum" dedi. Başkan Kayda, Öztürk'ün başarısında pay sahibi olan Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'a teşekkür etti.

(Behzat Akcan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:56 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Hilal Öztürk, Avrupa, Güncel
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