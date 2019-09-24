Manisalı judocu Balkan Şampiyonu

Balkan Judo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye spor Judo Takımının altın kızı Fidan Ögel 63 kg'da güçlü rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olmayı başardı.



Balkan Judo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. Balkan şampiyonasına Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ülkelerinden toplamda 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının altın kızı Fidan Ögel ise 63 kg'da güçlü rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olmayı başardı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımızda bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sporcularımızın yaşadığı bu önemli başarılarda payı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına, Balkan şampiyonu olan sporcumuz Fidan Ögel'i bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA