Son Dakika Haberleri: Manisalı judocu Balkan Şampiyonu
Son Dakika Spor Haber

Manisalı judocu Balkan Şampiyonu

4 dakika önce

Balkan Judo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı.

Manisalı judocu Balkan Şampiyonu, System.String[]

Balkan Judo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye spor Judo Takımının altın kızı Fidan Ögel 63 kg'da güçlü rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olmayı başardı.


Balkan Judo Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Şampiyonası, 21-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde yapıldı. Balkan şampiyonasına Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ülkelerinden toplamda 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının altın kızı Fidan Ögel ise 63 kg'da güçlü rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu olmayı başardı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Judo Branşı Sorumlusu Tanju Balatlı, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm spor branşlarına büyük önem veriyoruz. Sporcularımızda bu noktada verdiğimiz desteği karşılıksız bırakmıyorlar. Son olarak Balkan şampiyonu olan kızımız Fidan Ögel'i yürekten kutluyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sporcularımızın yaşadığı bu önemli başarılarda payı tartışılmaz. Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuz adına, Balkan şampiyonu olan sporcumuz Fidan Ögel'i bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Büyükşehir Belediyespor, Karadağ, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisalı judocu Balkan Şampiyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]