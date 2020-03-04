Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında Salihli Belediyesporlu judocu Duygu Dirgen, artı 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) organizasyonuna Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan, İtalya ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden 173 kadın ve 356 erkek judocu katıldı.