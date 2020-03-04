Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya - Son Dakika Spor

Manisalı judocudan Avrupa'da altın madalya

6 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında Salihli Belediyesporlu judocu Duygu Dirgen, artı 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında Salihli Belediyesporlu judocu Duygu Dirgen, artı 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) organizasyonuna Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Fransa, Avustralya, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Ermenistan, İtalya ve Polonya olmak üzere 17 ülkeden 173 kadın ve 356 erkek judocu katıldı.

Salihli Belediyespor'un milli judocusu Duygu Dirgen, kendi kilosunda Rus, Kazak ve Kırgız rakiplerini eleyerek altın madalya kazandı. Turnuvaya 8 judocu ile katılan Salihli Belediyespor'un milli sporcuları, şampiyonada iki de 3'üncülük kazandı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda şampiyon olan Duygu Dirgen ve madalya kazanan milli judocular ile antrenörleri Özlem Akın Ayaz, Ferhat Duman ve Raziye Ersoy'u kutladı.


Salihli, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
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