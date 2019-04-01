Son Dakika Haberleri: Manisalı Judocularda Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu

Manisalı Judocularda Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu

56 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları bu hafta sonu Dünya Judo Federasyonu IJF'in Antalya'da düzenleyeceği Büyükler Dünya Grand Prix müsabakaları ve Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun Çek Cumhuriyetinde düzenleyeceği Ümitler Avrupa Kupaları'nda milli takım formasıyla şampiyon...

Manisalı Judocularda Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları bu hafta sonu Dünya Judo Federasyonu IJF'in Antalya'da düzenleyeceği Büyükler Dünya Grand Prix müsabakaları ve Avrupa Judo Federasyonu EJU'nun Çek Cumhuriyetinde düzenleyeceği Ümitler Avrupa Kupaları'nda milli takım formasıyla şampiyon olabilmek için mücadele edecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Mert Şişmanlar, büyükler kategorisinde Büyükler Dünya Grand Prix müsabakasında mindere çıkacak. 80 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılacağı müsabakalarda Mert Şişmanlar, 90 kg'da madalya mücadelesi verecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcuları Öznur Efe ve Fidan Ögel ise Çek Cumhuriyetinin Teplice şehrinde düzenlenecek olan ve 35 ülkeden 800'e yakın sporcunun katılacağı Ümitler Avrupa Kupası'nda Manisa'yı ve kulübü temsil edecekler. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Avrupa, Spor
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