Manisalı Kadın Kuaförlerden Mahkumlara Ücretsiz Hizmet
18 dakika önce
Manisa'da faaliyet gösteren kadın kuaförler, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın mahkumlara ücretsiz hizmet verdi.
Manisa
'da faaliyet gösteren kadın kuaförler, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın mahkumlara ücretsiz hizmet verdi.
Manisalı 10 kadın kuaförü, Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giderek kadın mahkumlara ücretsiz kuaförlük hizmeti sundu. Cezaevindeki kadın mahkumlarla tek tek ilgilenen kuaförler, mahkumların bakımlarını itinayla gerçekleştirdi.
Kadın kuaförler adına konuşan Adem Fidan, "Bize böyle bir talep geldi, ben de arkadaşlarımla görüştüm. Onlardan da olumlu dönüşler aldım ve cezaevi yetkilileriyle görüşerek, buradaki kadın mahkumlara ücretsiz bir şekilde kuaförlük hizmeti verdik. Sosyal sorumluluk projesi adı altında bize görev düşerse her zaman bu tür etkinlik ve faaliyetlerde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu projeye destek veren kadın kuaför arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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