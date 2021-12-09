MANİSALI KADINLARA KADES'İ ANLATTILAR - Son Dakika

MANİSA polisi, KADES hakkında bilgi vermek için sokak sokak gezip ev ev ziyarette bulundu. Ekiplerin kapısını çalarak, telefonuna KADES uygulamasını indirdiği kadınlar, uygulamayı beğendiklerini dile getirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddete mücadele kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için ziyaret ettiği evlerde, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı. Ekipler, Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki dezavantajlı bölgede sokak sokak gezip, kapıları tek tek çaldı. Evleri gezen ekipler, uygulamayı anlattıkları kadınların telefonuna KADES uygulamasını indirerek, kullanımını öğretti. Ayrıca ekipler, kapılarını çaldığı evlerde bulunan çocuklara boyama kitabı hediye etti. Kadınlar. uygulamayı beğendiklerini söyledi. Kadınlardan Nur Keskin (36), Kadına şiddet olaylarının arttığı bu devirde, bu uygulama çok güzel olmuş. Polis memurlarına çok teşekkür ediyorum diye konuştu.