Manisalı kadınlardan diyarbakır annelerine destek

MANİSALI kadınlar, çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Manisa'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlardan oluşan 70 kişilik grup, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek için toplanan grup, 'Türkiye anneler için ayakta', 'Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle' ve 'Teröre lanet, annelere destek' yazılı pankartlar taşıdı. Bedensel engelli kadınların da destek verdiği açıklamaya, bazı anneler çocuklarıyla katıldı.

Basın açıklamasını yapan Nagihan Aktaş Özkefal, şunları söyledi:

"Bugün Manisa'daki kadın sivil toplum örgütü temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da, 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek, teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz."