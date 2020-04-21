Manisalı kadınlardan sağlık personeline lezzetli sürpriz - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi üyeleri, evlerinde hazırladıkları çeşitli ikramları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdi.

Evlerinde yaprak sarma, börek, poğaça, kek, kurabiye ve baklava gibi ikramlar hazırlayan kadınlar, gerekli tedbirleri aldıktan sonra kentte Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı, sağlık ekiplerinin yoğun mesai ile halk sağlığı için mücadele ettiklerini belirterek, "Sağlık ordumuzun kahraman doktorlarına, hemşirelere, sağlık personeline şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren de pandemi hastanesi olarak hastaların tedavisinde büyük bir özenle çalıştıklarını dile getirerek, "Yüz güldürücü sonuçlarımızla beraber tedavilerimize devam etmekteyiz. Türk Kadınlar Konseyine ikramlıkları için yönetim olarak kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.