Son Dakika Haberleri: Manisalı kadınların nar ekşisi mesaisi başladı
Son Dakika Güncel Manisalı kadınların nar ekşisi mesaisi başladı

Manisalı kadınların nar ekşisi mesaisi başladı

4 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar, bir araya gelerek nar ekşisi üretiyor.

Manisalı kadınların nar ekşisi mesaisi başladı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadınlar, bir araya gelerek nar ekşisi üretiyor.

Nar üretiminin yaygın olduğu Afşar Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde bahçelerden toplanan meyveler, kadınların eliyle nar ekşisine dönüşüyor.

İmece usulü yapılan ekşi için her gün farklı evde buluşan kadınlar, narları bol suyla yıkıyor. Ellerine aldıkları bıçaklarla narları dört eşit parçaya bölen kadınlar ardından çıkan meyveleri temiz çuvala dolduruyor.

Dağa sonra ezilerek çıkarılan nar suyu kazanlarda kaynatılıyor.

Mani ve türküler eşliğinde nar ekşisi yapan kadınlar, ürünün bir kısmını kendileri için kullanıyor kalanı da pazarda satıyor.

Elif Toy, doğal yöntemlerle nar ekşisi yaptıklarını söyledi.

Nar ekşisini genelde yemekte kullandıklarını ifade eden Toy, "İmece usülü çalışıyoruz ve zaman da keyifli geçiyor." dedi.

Sarıgöl, Manisa, Afşar, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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