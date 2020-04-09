Manisalı kardeşler bilgisayar almak için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na... - Son Dakika

Manisa'da 11 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş, bilgisayar almak için biriktirdikleri 350 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde yaşayan Ezgi (11) ve Ercan Özkaraca (12) bilgisayar alabilmek için 2 ay önce para biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'ndan haberdar olan kardeşler biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışlamak istediklerini ailelerine iletti.

Çocuklarının bu kararını destekleyen aile, kumbaralardan çıkan 350 lirayı Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'ya teslim etti.

Ezgi Özkaraca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, yaptığı kampanya çağrısını görünce harekete geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum, onu çok seviyorum. Çok sıkıntılar çektik. Ama kampanyaya duyarsız kalamadık. Ağabeyimle birlikte 2 ay boyunca para biriktirdik. Bilgisayar alacaktık. Babamlar, teyzemler, amcamlar harçlık veriyordu. Topladığımız parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdik. Yaşımız küçük olduğu için dışarı çıkamadığımızdan Şehzadeler Kaymakamlığımıza haber verdik."

Evde giderek çocukların bağışını teslim alan Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara da iki kardeşin örnek davranışı karşısında duygulandığını dile getirerek, "İnsanlarımız sağ olsun çeşitli şekillerde yardımcı oluyorlar. Duyarlılık gösteriyorlar. Bu aldığım paraları bir tutanağa geçirerek ilgili adrese göndereceğiz. İkisine de çok teşekkür ediyorum." dedi.