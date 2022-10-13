Manisalı Kasap: Mecbur Devredeceğiz. Toplamda 6 Kasap Var. 6 Kasabın 2'si Kapatıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Demirci ilçesinde esnafı ziyaret etti. Özel'e dert yanan bir kasap, "Yıldık. 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor. Mecbur devredeceğiz. Toplamda altı kasap var. Altı kasabın ikisi kapatıyor. Yaşam çok zorlaştı" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru ile birlikte ilçede esnafın sorunlarını dinledi. Dükkanını devretmeye çalıştığını belirten bir kasap, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Özel'e şöyle anlattı:

"Bu dolap çalışacak, bu dolap çalışacak, soğuk hava var… Yıldık. 9 bin 750 lira elektrik faturası geliyor. Mecbur devredeceğiz. Toplamda altı kasap var. Altı kasabın ikisi kapatıyor. Yaşam çok zorlaştı. İş imkanı yok, gelir seviyesi düşüyor. Ev kiraları arttı. 20 bin lira masrafı var buranın."