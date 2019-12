Manisalı Kıbrıs gazilerine madalya töreni

Manisa'da Kıbrıs Barış Harekatına katılan 197 gaziye düzenlenen törenle madalyaları verildi.



Manisa Valiliği tarafından düzenlenen törenle 197 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine madalyaları verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kendilerine gönderilen madalyaları almak üzere 197 Kıbrıs gazisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda toplandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, "Kıbrıs Türkü'nün can güvenliğini sağlayarak yok olmasını önleme ve Kıbrıs adasının 'megali idea' uğruna Yunanistan'a bağlanmasına mani olmak maksadıyla 1974'te 37 bin 500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldık. Bizlere verilen her bir görevi başarıyla yerine getirerek muzaffer bir gazi olarak topraklarımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret örneği göstererek emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Helikopterle inen ve denizden çıkarma yapan bu kahramanlar, kısa bir süre içerisinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türkü'nü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmişlerdir" dedi.



Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye ambargo uygulandığını hatırlatarak, "Türkiye barış harekatı yapınca ambargo koydular. Zaten savunma sanayimiz dışa bağımlıydı. Uçak lastiklerini vermediler. Silah vermediler. O gün Barış Harekatı'nda bize yaptıklarını bugün aynı ambargoyu uyguluyorlar. O gün yokluklar içerisinde gerçekten bir zafer kazandık. Onu da buradaki kahraman gazilerimiz sayesinde. Bu coğrafyada yaşamanın zorlukları var. 1000 yıldır yaşıyoruz hep bir saldırı var. Onlar saldıracaklar ama biz geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenerek onlara hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Doğu Akdeniz'de yaşanan olayların Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyleyen Vali Deniz, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu aslında bugün Doğu Akdeniz'deki gelişmeler çok iyi gösteriyor. Eğer o harekatı yapmamış olsaydık şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasaydı şu an Doğu Akdeniz'de dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervi keşfedildi. Türkiye'yi oraya yaklaştırmayacaklardı. Ama şu an 2 sondaj gemimiz orada sondaj yapıyor. Çünkü biz Kıbrıs ile içli dışlıyız. Orada bağımsız bir devlet var. Bizim soydaşlarımız var. Onun için Doğu Akdeniz'de Libya'da, Mısır'da, Suriye'de olan olaylar basit olaylar değildir" ifadelerini kullandı.



Vali Deniz, konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kendilerine gönderilen madalya ve beratları gazilere teslim etti.



Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan, gaziler ve aileleri katıldı. - MANİSA