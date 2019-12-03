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Manisalı Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

7 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan 197 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Manisalı Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde bulunan 197 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Manisa Valiliği öncülüğünde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Kültür Sitesi Lale Salonu'nda, gazilerin katılımıyla "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Vali Ahmet Deniz, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk tarihindeki önemini vurguladı.

Kıbrıs'taki Türk varlığının yok edilmek istendiği bir dönemde Barış Harekatı'nın gerçekleştiğini aktaran Deniz, "Bizler bu topraklarda bin yıldır varız ve hep saldırı altındayız. Neden saldırıyorlar? Çünkü 1071'in, 1453'ün, Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın intikamını almak için saldırıyorlar. Fakat bizler birlik ve beraberlik içerisinde, kenetlendiğimizde onlara hak ettikleri dersi hep verdik, vermeye de devam edeceğiz. Onların derdi bu millete diz çöktürmek." diye konuştu.

Vali Deniz, konuşmaların ardından 197 gaziye madalya ve beratlarını verdi.


Törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da katıldı.

Şehzadeler, Yunusemre, Manisa, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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