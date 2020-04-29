Manisalı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenazeye, Baştürk'ün yakınları, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Baştürk'ün cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Işıklar Mezarlığına getirildi.

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