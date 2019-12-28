Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 96 yaşında vefat eden Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un cenazesi törenle toprağa verildi.

Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 96 yaşında vefat eden Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un cenazesi törenle toprağa verildi.


Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turgutlu Kervan Camisine getirildi.


Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı ailesine teslim etti.


Törene Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, ailesi ve yakınları da katıldı.

Yeşilyurt, Turgutlu, Manisa, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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