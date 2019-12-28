Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 96 yaşında vefat eden Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un cenazesi törenle toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 96 yaşında vefat eden Kore gazisi Enver Yeşilyurt'un cenazesi törenle toprağa verildi.

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turgutlu Kervan Camisine getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı ailesine teslim etti.

Törene Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, ailesi ve yakınları da katıldı.

Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilyurt, Turgutlu, Manisa, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Jennifer Lopez'in tenine sahip olmak için solaryuma giriyorlar

Son Dakika Haberleri
22:10 Galatasaray'dan gol yağmuru - Son Dakika
22:10 Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı - Son Dakika
22:10 Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
22:07 Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
22:07 Büyükşehir'den "temel gönüllülük eğitimi" - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:15:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]