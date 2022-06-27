Manisalı Köylüler, Sulama Kanalına Sanayi Atığı Karıştığını İddia Etti: "Buradan Çok Güzel Balıklar Çıkıyordu. Bir Tane Canlı Yok Şimdi"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Karaali köyünde, tarımsal sulamada kullandıkları kanala sanayi tesislerinin atıklarının karıştığını iddia eden köylüleri ziyaret etti. Bir köylü, "Biz, daha önce buradan balık tutuyorduk, sebze yetiştiriyorduk. Kanalın suyundan, arkadaş yoncasını suladı, iki saat içerisinde yonca kurudu. Ben, 62 yaşındayım. Bizim atalarımız, dedelerimiz, bu Gediz'den su içiyorlardı. Buradan çok güzel balıklar çıkıyordu. Bir tane canlı yok şimdi" dedi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sulama kanalındaki kirlendiği için tarlalarını sulayamayan Karaali köyü sakinlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Köylüler, bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarının 50 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yapılan kanala aktığını öne sürdü.

"ŞİMDİ BİR TANE KURBAĞA YOK"

Bir köylü, yaşadıkları sorunları Bakırlıoğlu'na anlatırken "Burada hep yüzüyorduk. Tertemizdi, dibi görünüyordu ama şimdi pislik içerisinde. Çoluk çocuk, kadınlar kilim yıkıyordu. Şimdi bir tane kurbağa yok" diye konuştu.

"BURADAN ÇOK GÜZEL BALIKLAR ÇIKIYORDU. BİR TANE CANLI YOK ŞİMDİ"

Başka bir köylü de Bakırlıoğlu'na şunları söyledi:

"Biz, daha önce buradan balık tutuyorduk, sebze yetiştiriyorduk. Kanalın suyundan, arkadaş yoncasını suladı, iki saat içerisinde yonca kurudu. Ben, 62 yaşındayım. Bizim atalarımız, dedelerimiz, bu Gediz'den su içiyorlardı. Buradan çok güzel balıklar çıkıyordu. Bir tane canlı yok şimdi. Buralar Cumhurbaşkanı kararıyla kamulaştırmaya açıldı. Fakat o işte başarılı olamadı. Bir kısım yerleri aldılar. Bizim meralarımız var. Daha önce köyümüze aitti, şimdi belediyeye geçti. İhtiyacı olan vatandaşlar sattı. Başka yere satamıyoruz. Başka yere sattırmıyor. Bu saatten sonra nereye gidelim, bu çocuklar nereye gider? Tarım yapmak istiyorlar. Bize devlet 'organik tarım yapın' diye teşvik veriyor ama…"

"DEVLETİMİZ ORGANİK İSTİYOR AMA..."

Bir başka çiftçi ise "Devletimiz organik istiyor ama organiği de bozan kendisi" dedi.

BAKIRLIOĞLU: TÜRKİYE'DE YER ÜSTÜ SULARININ SADECE YÜZDE 35'İ TEMİZ

Bakırlıoğlu da sanayi tesislerinin atıklarının bertaraf edilmesinin maliyetli olduğunu kaydederek şu açıklamayı yaptı:

"Bizim anladığımız kadarıyla firmalar bu maliyete katlanmak istemiyorlar ve tarımsal sulamada kullanmış olduğunuz bu kanallara deşarj ediyorlar. Bakan, 'Ormana kasteden vatana ihanet etmiştir, idam edilmesi gerekir' diyor. Bana kalırsa su da orman kadar değerli. Biz, temiz sularımızı ne yazık ki kendi elimizle zehirliyoruz. Temiz suya ulaşmak, özellikle bizim bölgemizde, Gediz'de en önemli sorunlardan bir tanesi olacak. Sanayi arttı. Tarım faaliyetleri var burada. İnsan nüfusu arttı. Türkiye'deki yer üstü sularının sadece yüzde 35'i temiz."