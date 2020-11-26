Manisalı kuaför müşterilerini HES koduyla kabul ediyor - Son Dakika

Manisalı erkek kuaförü Serkan Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşterilerinden HES kodu istiyor.

Şehzadeler ilçesinde mesleğini icra eden Özcan, günlük hayatın birçok noktasında zorunlu hale getirilen HES kodunu işletmesinde de uygulamaya başladı.

Özcan, dükkanına gelen müşterilerinden Hayat Eve Sığar uygulaması ile e-Devlet üzerinden alınan HES kodunu talep ediyor.

Kodu olmayan müşterileri geri çeviren Özcan, risk durumunu kontrol ettikten sonra hizmet sunuyor.

Bu sayede hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalıştığını aktaran Özcan, kentteki diğer kuaförleri de aynı uygulamayı başlatmaya davet etti.