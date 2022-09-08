Manisalı kuaförlerden koruma altındaki çocuklara saç bakımı

Manisalı kuaförler Sevgi Evlerinde kalan 50 çocuğun saç bakımı yaptı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde barınan koruma altındaki çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Bu kapsamda 50 çocuğun saçları bakımdan geçti.

Çocuklar, Manisalı berber ve kuaförlere teşekkür etti.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, projeye gönüllü katılan berber ve kuaförlere teşekkür etti.

Etkinlikten olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Şahin, "Bugün koruma altındaki 50 çocuğun ücretsiz saç tıraşları yapıldı. Önümüzdeki günlerde rehabilitasyon merkezi ve gündüz bakım evi ile huzur evlerine yönelik organizasyonlarımız olacak." diye konuştu.