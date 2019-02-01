Manisalı Miniklere Tatil Hediyesi

Manisa Forum Magnesia Alışveriş 21-31 Ocak tarihleri arasında minik misafirlerini yarıyıl tatiline özel dolu dolu bir programla ağırladı.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş 21-31 Ocak tarihleri arasında minik misafirlerini yarıyıl tatiline özel dolu dolu bir programla ağırladı.



Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi yarıyıl tatilinde minik misafirlerini ağırladı.



Ziyaretçilerine yıl boyu keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan alışveriş merkezi tatilinin ilk haftasında çocuklara yönelik el işi, robotik ve ritim gibi eğlenirken öğrenebilecekleri çok özel etkinlikler düzenledi. Yarı yıl tatilinin son haftasında çocuklar dans ve bale gösterisini izleyip ardından dans hocası eşliğinde dans ve bale eğitimi aldılar. 31 Ocak tarihinde ise drama eğitmeni ile çocuklar; doğaçlama tiyatro gösterileri sunup, kendilerine verilen bir şiiri tamamlayarak kelime dağarcıklarını geliştirdiler. Atölye eğitimlerini dolu dolu geçiren minik misafirler, hem eğlenerek hem de öğrenerek yarıyıl tatillerini tamamladılar. - MANİSA

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