Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş üstü annelere sürpriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş üstü annelere sürpriz - Son Dakika

Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş üstü annelere sürpriz

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, uzun bir süre sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınları Anneler Günü dolayısıyla çiçeklerle karşılayarak, çifte mutluluk yaşattı.

Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş üstü annelere sürpriz, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, uzun bir süre sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınları Anneler Günü dolayısıyla çiçeklerle karşılayarak, çifte mutluluk yaşattı.


Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 24 şehirden biri olan Manisa'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen izinle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Özellikle mahallelerinde bulunan parklara akın eden vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Kendilerine ayrılan 4 saatlik sürenin keyfini çıkaran yaşlı vatandaşların mutlu oldukları gözlendi.


Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan ise, mahallede bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parkı'na gelen anneleri çiçeklerle karşıladı. Anneler Günü'nü kutlayan Taşkıncan, onlara hem çiçek verdi hem de maske dağıtarak sağlıklı günler diledi. Çiçekleri büyük bir mutlulukla alan anneler, muhtara gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ettiler.


Anneler Günü'nde dışarı çıkan vatandaşlara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Muhtar Saffet Taşkıncan, "Uzun zamandır yaşlılarımız evden çıkamıyorlar. Evlerde sıkılmışlardı. Cumhurbaşkanımız da böyle bir esneklik yaptı. İlk çıkışları da Anneler Günü'ne denk geldiği için biz de onları çiçeklerle karşılayalım istedik. Hem Anneler Günü'nü kutladık hem de maske dağıtarak onların günlerini kutladık. Onlara da moral oldu" diye konuştu.


Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı


Kendisine yapılan sürpriz karşısında mutlu olan Birsen Akçakır, 38 yıl önce daha 21 yaşındayken kazada hayatını kaybeden kızı aklına gelince gözyaşlarını tutamadı. Akçakır, "2 aydır evdeyiz. Bir an önce gitsin bu hastalık üzerimizden. Bizlerin iyiliği için yapıyorlar. Bugün de çıkılmasaydı evde olurdu. Arkadaşımla da 2 aydır görüşemiyorduk. Bugün Anneler Günü, 21 yaşındaki kızımı 38 yıl önce kazada kaybettim. Ona da alıştık. Hayat da devam ediyor" dedi.


Muhtar Taşkıncan'a düşünceli davranışından dolayı teşekkür eden Birsin Ekik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için dua ettiklerini söyledi.


Sağlık Bakanı Koca'nın çalışmalarını beğendiğini belirten Fatma Koçaman ise, "Torunlarım çocuklarımla beraber vakit geçiriyordum. Tabii ki hepimizin sağlığı için olan bir şey. Olması da gerekiyor. Sağlık Bakanı da çok güzel çalışıyor" ifadelerini kullandı.


65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun süre hasret kaldıkları parklarda spor yapmayı da ihmal etmedi. Uzun süredir yürüyüş yapamadığı için bacaklarının ağrıdığını belirten Salih Ovalıoğlu, hastalığın bir an önce yok olması için tedbirlere razı geldiklerini söylerken, emekli öğretmen Osman Çeviker vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirterek, "Ben 2 yıldır sabahları 10 bin adım atıyordum. Hafta sonları da doğa yürüyüşlerine çıkıyordum. 60 gündür içeride kaldık ama hamlık var bacaklarım ağrıdı. Ama tedbirler güzel. Yaşlılarımız bilinçli. Sosyal mesafeyi koruyor, maske takıyor, dikkatlice yürüyor" diye konuştu. - MANİSA

Anneler Günü, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:53 Kaynak: İHA


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