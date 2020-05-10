Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi - Son Dakika

Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi

6 saat önce

- Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklarda nefes aldı Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesinin Muhtarı Saffet Taşkıncan, uzun...

Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi, System.String[]

- Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi

Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı

Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklarda nefes aldı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesinin Muhtarı Saffet Taşkıncan, uzun bir süre sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınları Anneler Günü dolayısıyla çiçeklerle karşılayarak, çifte mutluluk yaşattı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 24 şehirden biri olan Manisa'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde kendilerine sağlanan izin ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Özellikle mahallelerinde bulunan parklara akın eden bazı yaşlı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Kendilerine ayrılan 4 saatlik sürenin keyfini çıkaran yaşlı vatandaşların mutlu oldukları dikkat çekti.

Manisa'da ayrıca bir muhtar Anneler Gününü ihmal etmedi. Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahallede bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parına gelen yaşlı kadınları çiçeklerle karşıladı. Yaşlı kadınların Anneler Gününü kutlayan Taşkıncan, onlara hem çiçek verdi hem de maske dağıtarak sağlıklı günler diledi. Çiçekleri büyük bir mutlulukla alan kadınlar ise muhtara gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Anneler Gününde dışarı çıkan vatandaşlara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, "Uzun zamandır yaşlılarımız evden çıkamıyorlar. Evlerde sıkılmışlardı. Cumhurbaşkanımız da böyle bir esneklik yaptı. İlk çıkışları da Anneler Gününe denk geldiği için biz de onları çiçeklerle karşılayalım istedik. Hem anneler gününü kutladık hem de maske dağıtarak onların günlerini kutladık. Onlara da moral oldu" diye konuştu.

Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı

Kendisine yapılan sürpriz karşısında mutlu olan Birsen Akçakır, 38 yıl önce daha 21 yaşındayken kazada hayatını kaybeden kızı aklına gelince gözyaşlarını tutamadı. Akçakır, "2 aydır evdeyiz. Bir an önce gitsin bu hastalık üzerimizden. Bizlerin iyiliği için yapıyorlar. Bugün de çıkılmasaydı evde olurdu. Arkadaşımla da 2 aydır görüşemiyorduk. Bugün anneler günü 21 yaşındaki kızımı 38 yıl önce kazada kaybettim. Ona da alıştık. Hayat da devam ediyor" dedi.

Muhtar Taşkıncan'a düşünceli davranışından dolayı teşekkür eden Birsin Ekik, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca için dua ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çalışmalarını beğendiğini belirten Fatma Koçaman, "Torunlarım çocuklarımla beraber vakit geçiriyordum. Tabi ki hepimizin sağlığı için olan bir şey. Olması da gerekiyor. Sağlık Bakanı da çok güzel çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun süre hasret kaldıkları parklarda spor yapmayı da ihmal etmedi. Uzun süredir yürüyüş yapamadığı için bacaklarının ağrıdığını belirten Salih Ovalıoğlu, hastalığın bir an önce yok olması için tedbirlere razı geldiklerini söylerken, Emekli Öğretmen Osman Çeviker, vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirterek, "Ben 2 yıldır sabahları 10 bin adım atıyordum. Hafta sonları da doğa yürüyüşlerine çıkıyordum. 60 gündür içeride kaldık ama hamlık var bacaklarım ağrıdı. Ama tedbirler güzel. Yaşlılarımız bilinçli. Sosyal mesafeyi koruyor, maske takıyor, dikkatlice yürüyor" diye konuştu.

Anneler Günü, Şehzadeler, Manisa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 08:23 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 03:14:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]