Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi - Son Dakika

- Manisalı muhtardan parkta dolaşan 65 yaş ve üstüne anneler günü sürprizi

Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı

Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar parklarda nefes aldı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesinin Muhtarı Saffet Taşkıncan, uzun bir süre sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınları Anneler Günü dolayısıyla çiçeklerle karşılayarak, çifte mutluluk yaşattı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 24 şehirden biri olan Manisa'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde kendilerine sağlanan izin ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı. Özellikle mahallelerinde bulunan parklara akın eden bazı yaşlı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Kendilerine ayrılan 4 saatlik sürenin keyfini çıkaran yaşlı vatandaşların mutlu oldukları dikkat çekti.

Manisa'da ayrıca bir muhtar Anneler Gününü ihmal etmedi. Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, mahallede bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parına gelen yaşlı kadınları çiçeklerle karşıladı. Yaşlı kadınların Anneler Gününü kutlayan Taşkıncan, onlara hem çiçek verdi hem de maske dağıtarak sağlıklı günler diledi. Çiçekleri büyük bir mutlulukla alan kadınlar ise muhtara gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Anneler Gününde dışarı çıkan vatandaşlara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, "Uzun zamandır yaşlılarımız evden çıkamıyorlar. Evlerde sıkılmışlardı. Cumhurbaşkanımız da böyle bir esneklik yaptı. İlk çıkışları da Anneler Gününe denk geldiği için biz de onları çiçeklerle karşılayalım istedik. Hem anneler gününü kutladık hem de maske dağıtarak onların günlerini kutladık. Onlara da moral oldu" diye konuştu.

Yapılan sürprizle mutlu oldu, ölen kızı aklına gelince duygulanıp ağladı

Kendisine yapılan sürpriz karşısında mutlu olan Birsen Akçakır, 38 yıl önce daha 21 yaşındayken kazada hayatını kaybeden kızı aklına gelince gözyaşlarını tutamadı. Akçakır, "2 aydır evdeyiz. Bir an önce gitsin bu hastalık üzerimizden. Bizlerin iyiliği için yapıyorlar. Bugün de çıkılmasaydı evde olurdu. Arkadaşımla da 2 aydır görüşemiyorduk. Bugün anneler günü 21 yaşındaki kızımı 38 yıl önce kazada kaybettim. Ona da alıştık. Hayat da devam ediyor" dedi.

Muhtar Taşkıncan'a düşünceli davranışından dolayı teşekkür eden Birsin Ekik, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca için dua ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın çalışmalarını beğendiğini belirten Fatma Koçaman, "Torunlarım çocuklarımla beraber vakit geçiriyordum. Tabi ki hepimizin sağlığı için olan bir şey. Olması da gerekiyor. Sağlık Bakanı da çok güzel çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun süre hasret kaldıkları parklarda spor yapmayı da ihmal etmedi. Uzun süredir yürüyüş yapamadığı için bacaklarının ağrıdığını belirten Salih Ovalıoğlu, hastalığın bir an önce yok olması için tedbirlere razı geldiklerini söylerken, Emekli Öğretmen Osman Çeviker, vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirterek, "Ben 2 yıldır sabahları 10 bin adım atıyordum. Hafta sonları da doğa yürüyüşlerine çıkıyordum. 60 gündür içeride kaldık ama hamlık var bacaklarım ağrıdı. Ama tedbirler güzel. Yaşlılarımız bilinçli. Sosyal mesafeyi koruyor, maske takıyor, dikkatlice yürüyor" diye konuştu.