Manisalı öğrenciler, İngilizceyi "dramanın gücü" ile öğreniyor - Son Dakika
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Manisalı öğrenciler, İngilizceyi "dramanın gücü" ile öğreniyor

20.04.2022 12:06
Manisalı öğrenciler, İngilizceyi "dramanın gücü" ile öğreniyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulunda, öğrencilerin yabancı dili drama ile daha etkin öğrenmesi amacıyla eTwinning projesi başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulunda, öğrencilerin yabancı dili drama ile daha etkin öğrenmesi amacıyla eTwinning projesi başlatıldı.

İngilizce Öğretmeni Sevinç Gürkan'ın yürüttüğü "The Power of Drama in Language Teaching" (Dil Öğretiminde Dramanın Gücü) başlıklı projede 6. sınıf öğrencileri, İngilizceyi etkin kullanma amacıyla 5 dakikalık kısa film çekerek, drama yöntemi ile İngilizceye hakim olmaya çalışıyor.

İngilizce Öğretmeni Sevinç Gürkan, Azerbaycan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Polonya, Romanya ve Sırbistan'daki farklı okullardan ortaklarıyla yürüttükleri projede her okulun İngilizce kısa film çektiğini belirterek, "Bu sayede öğrenciler İngilizce diline hakim oldular. Film çekimleri esnasında kullandıkları İngilizce replikleri benimsemiş oldular. İngilizceyi günlük hayata taşıyarak özgüven kazandılar ve kendilerini İngilizce daha rahat ifade ettiler." dedi.

Okul müdürü Ali Yıldız da projenin öğrencilerin motivasyonunu olumlu etkilediğini dile getirerek, "Bunun dışında kısa film konularının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Şehitlerimizi konu almış olmaları, özellikle 18 Mart haftası bu çalışmaların yapılması tüm öğrencilerimizi ayrıca etkilemiştir. Okulumuzdaki tüm öğretmenlerin bu çalışmaya ellerinden geldiğince destek vermeleri ekip ruhunun önemini ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenimiz Adnan Kabak hocamızın seslendirdiği günün anlamını ifade eden türküler projemize ayrıca renk katmıştır." diye konuştu.

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İngilizce, Yunusemre, Manisa, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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