Manisalı öğrencilerden İdlib'e yardım - Son Dakika

Manisa'da Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, giyecek, battaniye ve biriktirdikleri paralarla Suriye'nin İdlib bölgesine yardım ellerini uzattı.

İdlib'teki insanlık dramı nedeniyle yardım kampanyası başlatan öğrenciler, kışlık kıyafet ve battaniye topladı.

Öğrenciler, İdlib'te bir ev yapılmasına destek olmak için harçlıklarından artırdıkları paralarla birlikte eşyaları İHH Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Turan'a teslim etti.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine duyarlı davranışları için teşekkür eden İHH Manisa Şubesi Başkanı Mehmet Turan, "Bölgede yeni kurulan yerleşim yerlerindeki mazlum insanlara yardım ulaştırmak için sivil toplum kuruluşları ile birlikte büyük bir kampanya başlattık. Geçtiğimiz günlerde Manisa'dan iki tır yardım malzemesi gönderdik. Bugün de öğrencilerimizin okullarında yaptıkları bu kampanyayla mutlu olduk, duygulandık. Tüm vatandaşlarımızı büyük bir insanlık dramının yaşandığı İdlib'e destek olmaya davet ediyorum." dedi.