Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi

17.10.2020 08:52
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi, System.String[]

MANİSA'da fazla kiloları nedeniyle zorlanan rehberlik öğretmeni Sabri Bozkurt (31), koronavirüs salgını sürecinde kullandığı bisikletiyle şehirlerarası yolculuk yaparak 7 ayda, 6 bin kilometre pedal çevirdi.

MANİSA'da fazla kiloları nedeniyle zorlanan rehberlik öğretmeni Sabri Bozkurt (31), koronavirüs salgını sürecinde kullandığı bisikletiyle şehirlerarası yolculuk yaparak 7 ayda, 6 bin kilometre pedal çevirdi. Bozkurt bisikletle kilo verdiğini söyleyerek "18 kilo verdim, 94 kiloya düştüm" dedi.

Şehzadeler ilçesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü'nde görevli rehberlik ve danışmanlık öğretmeni Sabri Bozkurt, fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayınca, bir arkadaşının tavsiyesiyle bisikletle spor yapmaya başladı. Bozkurt, zamanla tutkusu haline gelen bisiklet sporuyla 2,5 senede 112 kilodan 94 kiloya düştü. Özellikle koronavirüs süresince 7 ayda 6 bin kilometre pedal çeviren Bozkurt, Gökdoğanlar Bisiklet Kulübü adında bir kulüp kurarak, grup üyeleriyle birlikte Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine gezi düzenliyor. Bozkurt, görev yaptığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne de haftanın iki günü bisikletiyle gidiyor.

Bisiklet tutkusunun 2,5 sene önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Bozkurt, "Genelde kilolarımla hep kendim savaşır haldeyim. Çok fazla bir kilom yok ama yine bana engel teşkil ettiğini düşündüm. 112 kilolara kadar dayanmıştım. Tekrardan spora başlamam gerektiğini düşündüm ve bisikletle bu işe tekrardan dönüş yaptım. Pandemi sürecinde 7 ayda yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdim" diye konuştu.10 İL GEZDİHaftanın iki günü antrenman yaptığını belirten Bozkurt, şöyle devam etti: "Manisa ve ilçelerinde, gezmediğimiz ve ayak basmadığımız yer kalmadı. Çevre illere de gittik. 17 bine yakın kilometre yaptık. İzmir, Balıkesir, Uşak, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Nevşehir, Afyon ve Bilecik'e gittik. Hemen hemen çevre illerin tamamını gezdik. Haftanın 2 günü muhakkak antrenman yapıyorum. En az 60 kilometre pedal çeviriyorum. Çocuğum olmasa her gün işe bisikletle gideceğim ama kreşe bıraktığım için otomobille gidiyorum. Eşimle değişmeli bıraktığımız haftanın iki günü işe bisikletle geliyorum."

Bisiklet sürmeye yeni başlayanlara tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Pandemi sürecinin en güzel sporlarından bir tanesi de benim için bisiklet. Neden?  Genellikle bireysel, grup sürüşleri de olursa 2 metre kuralına uyuyoruz. Doğanın içindesiniz. Bisiklete binmenin yaşı yoktur. En küçük yaştan en büyük yaşlara kadar. Bizim kendi grubunuzda 60 yaşında arkadaşlarımız da var. 20 yaşlarında gençlerimizde var. 14 yaşlarında kardeşlerimiz de var. Kesinlikle ayrımımız yok. Antrenmanlarımızı sürekli hale getirirsek başaramayacağımız şey yok. Önemli olan birliktelik ve birlikte hareket etmek. Grup ruhunu oluşturmak.  Sporun bisikletin birleştiriciliğinden faydalanabilmek" diye konuştu.


- Manisa
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi
Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi

Şehirlerarası Yolculuk, araştırma, Bisiklet, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı CNN Türk muhabiri, Gence saldırısındaki vahşeti anlattı: Enkazdan çıkan bebeğin yüzü kanlar içindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
"Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu         
07:33
İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular         
04:04
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı Adana'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı         
22:09
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi Ekin Koç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerinde kılıç kazası geçirdi         
15:29
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 09:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisalı öğretmen 7 ayda 6 bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei