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SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı - Son Dakika

SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı

02.02.2022 10:31

Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladıErsan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor makaralı büyük kadınlar sporcusu Sevim Yıldır, geç yaşta başladığı okçuluk sporunda son iki yılda aldığı başarıları ile dikkat çekti.

Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA) - Manisa Büyükşehir Belediye spor makaralı büyük kadınlar sporcusu Sevim Yıldır, geç yaşta başladığı okçuluk sporunda son iki yılda aldığı başarıları ile dikkat çekti. Konya Selçuk Üniversitesi bilgisayar sistemleri öğretmenliği okuyan 32 yaşındaki Yıldır, boş zamanlarında binicilik eğitimi almaya başladı. Gittiği binicilik kursunda tesadüfen okçuluk eğitiminin de verildiği öğrenen Yıldır, binicilikle birlikte okçuluk eğitimleri de almaya başladı. 2012 yılında biten üniversite eğitiminin ardından memleketi Manisa'ya dönen Yıldır, 2014 yılında ilk defa Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde profesyonel olarak eğitim almaya başladı. Yaşıtlarına göre oldukça geç başladığı sporda, makaralı büyük kadınlar kategorisinde ok atan Yıldır, iki yıl gibi kısa bir sürede milli takıma yükseldi. 3 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Sevim Yıldır, yarıştığı son iki yıla damgasını vurdu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği 2021 Salon Türkiye Şampiyonas'ında, Türkiye Şampiyonu olarak, altın madalya kazanan Yıldır, 2022 yılının ilk turnuvasını da şampiyonlukla taçlandırarak, ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu. Gözünü Avrupa ve dünya kupasına diken Yıldır, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tek hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Yıldır, "Çocukluktan beridir okçuluk sevdam vardı. Bir türlü başlayamamıştım. Konya'da üniversite okurken, orada binicilik eğitimi almaya başladım. Kurs hocam aynı zamanda okçuluk dersi de veriyordu. Orada okçuluk dersleri de almaya başladım. Hem binicilik hem de okçuluk derslerini alırken zamanla okçuluk daha baskın geldi. Manisa'ya geldiğimde 2014 yılında profesyonel olarak başladım. Zamanla Türkiye 16'ncısı, 18'incisi, 7'ncisi derken, ilk başarım Türkiye 3'üncülüğü oldu. Ardından 2016 yılında Milli Takıma seçildim" diye konuştu.

"GEÇ BAŞLAMAM AVANTAJ OLDU"

Okçuluk sporuna geç başlamasının odaklanma anlamında kendisine avantaj sağladığını kaydeden Yıldır, "Milli takımdan birçok arkadaşım okçuluğa 12 ve 13 yaşlarında başlamış. Ben bu süreçte geç başladım ama geç başlamamım birçok avantajı da olur. Burada başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri odaklanmamız. Belki küçük yaşlarda başlamış olsaydım, bu sporu bırakabilirdim. Basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok hırslı sporu yaptım hatta takımlarda kaptanlıkta yaptım. Okçuluk biraz daha sakin bir spor. Odaklanılması gereken bir spor olduğu için belki geç başlamamın bu noktada bir avantaja dönüştüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OKÇULUĞUN VERDİĞİ O HEYECANI SEVİYORUM"

Birçok sporu denediğini fakat okçuluktan aldığı heyecanı hiçbir sporda yaşamadığını kaydeden Yıldır, 'Çok fazla spor yaptığımızda örneğin koşmada ritim yükseliyor ve kalbimiz çok daha çarpıyor. Okçulukta o çizgiye geçtiğimizde bam başka bir heyecan yaşıyorum. Aslında ben dışarıda hiç heyecanlı gözükmem. Bu sporda başarılı olmak için zaten heyecan yapmamız gerekiyor. O çizginin verdiği o heyecanı seviyorum. Umarım bırakmam, okçuluk benim için çok sevdiğim güzel bir spor" diye konuştu.

SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı
SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı

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Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Okçuluk, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Manisalı okçu 30 yaşından sonra madalyaları topladı - Son Dakika


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