Son Dakika Haberleri: Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY'le güldü
Son Dakika Ekonomi Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY'le güldü

Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY'le güldü

1 saat önce

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) proje uygulaması kapsamında il genelinde 251 aileye 7 milyon 650 bin 999,90 lira kazanç sağlandığını, 42 aileye ise yüzde 20'si hibe olmak üzere 989 bin 622,13 liralık kredi desteği verildiğini açıkladı.

Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY'le güldü, System.String[]

Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) proje uygulaması kapsamında il genelinde 251 aileye 7 milyon 650 bin 999,90 lira kazanç sağlandığını, 42 aileye ise yüzde 20'si hibe olmak üzere 989 bin 622,13 liralık kredi desteği verildiğini açıkladı.


Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, ORKÖY Genel Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hak sahiplerinin kredi ve hibeden oluşan desteklerinin banka hesaplarına aktarıldığını kaydeden Özdemir, "2019 yılının ilk dokuz ayında, 76 aileye silvikültür işlerinde 2 milyon 584 bin 756,33 lira destek sağladık. Üretim işlerinde ise 175 aileye 5 milyon 66 bin 243,57 lira olmak üzere toplamda 7 milyon 650 bin 999,90 lira kazanç sağladık. Ayrıca ORKÖY kredisi kapsamında 39 kişiye 892 bin 890,79 lira süt sığırcılığı, 3 kişiye de 96 bin 731,34 lira süt koyunculuğu olmak üzere yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 989 bin 622,13 lira kredi verdik. ORKÖY faaliyetleri ile devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş sağlanmakta ve orman köylümüzün yüzü gülmektedir. Bu destekler ile ormanlar üzerindeki baskıyı azaltarak, insanlarımızın refah seviyelerini yükseltmeyi ve orman köylümüzün kalkındırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu sahaya iniyor: 18 Ekim'de partisinin yol haritasını açıklayacak
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:45:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisalı orman köylüsünün yüzü ORKÖY'le güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]