Manisalı Şampiyona Görkemli Karşılama

Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez 'Büyükler Tek Bayan Kategorisi'nde yarışan ve altın madalya kazanarak Dünya Kupası şampiyonu olan Manisa Büyükşehir Belediyesporun "Altın Kız" lakaplı sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, dün gece yarısı görkemli bir şekilde karşılandı.



Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Gökben Aygün Yetişen, Manisa Gençlik Spor İl Şube Müdürleri, Aerobik Cimnastik Dünya Kupasında şampiyon olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı coşkuyla karşıladı. Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez 'Büyükler Tek Bayan Kategorisi'nde yarışan ve altın madalya kazanarak Dünya Kupası şampiyonu olan Manisa Büyükşehir Belediyesporun "Altın Kız" lakaplı sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı içi İzmir Adnan Menderes Havaalanında karşılama töreni düzenlendi. Şampiyon olan Onbaşı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekinci'nin apronda görülmesiyle birlikte büyük bir coşku yaşandı. Duygusal anların yaşandığı karşılama töreninde Onbaşı daha sonra sloganlar eşliğinde tek tek tebrikleri kabul etti. Dünya Kupası şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın havaalanı çıkışı sonrasında ise davul, zurna eşliğinde oyunlar oynandı ve meşaleler yakıldı. İzmir Adnan Menderes Havaalanında kendisi için düzenlenen görkemli karşılama töreninde oldukça duygulanan şampiyon sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "Büyükler Tek Bayan Kategorisi'nde ilk kez yarıştığım için heyecanım farklıydı. Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandım ve bu da beni çok mutlu etti. İlk kez yarıştığım Senior Kategorisi'nde Dünya Kupası şampiyonu olmam, benim sevincimi ikiye katladı. Ay- yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiğim için çok mutluyum, gururluyum. Kazandığım bu büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Her zaman benim yanımda olan, büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanım Mevlüt Aktan ve yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benim için çok güzel bir karşılanma töreni hazırlanmış. Kulübüm Manisa Büyükşehir Belediyespor'a çok teşekkür ediyorum. Kulübüm tarafından düzenlenen karşılama töreni beni çok mutlu etti" diye konuştu.



Başarının kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç "Bu başarı bizim için sürpriz olmadı. Daha önce uluslararası arenada bize birçok önemli başarılar yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez 'Büyükler Tek Bayan Kategorisi'nde yarıştı. Kendisine güvenimiz tamdı. Finale kaldıktan sonra altın madalyanın geleceğine kesin olarak inanmıştık. Gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı'da, bizim kendisine olan güvenimizi boşa çıkarmadı. Şampiyon sporcumuzu tebrik ediyoruz. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Milli takım antrenörümüz Mehmet Ali Ekici başta olmak üzere, kulüp antrenörümüz Yasin Talay ve şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'nın üzerinde emeği olan tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ise verdikleri emeğin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Yoğun bir maratonun ardından Portekiz'de düzenlenen Dünya Kupası yarışmasını altın madalya ile tamamladık. İnandık ve başardık. Şimdi önümüzde dört gün sonra Slovakya'da yapılacak olan uluslararası bir turnuva var. Daha sonra ise 24 Mayıs tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Şimdi hedefimiz bu iki önemli yarışmada başarılı olmak. Bu hedef doğrultusunda tüm planlamalarımızı yaptık. Her zaman bizlerin yanında olan sporun ve sporcunun dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza, ayrıca Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, bize inanan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

