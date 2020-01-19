Manisalı şehit dualarla anıldı - Son Dakika
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Manisalı şehit dualarla anıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da 2016'da bölücü terör örgütünün saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin, şehadetinin dördüncü yılı dolayısıyla memleketi Turgutlu'da düzenlenen programla anıldı.

Manisalı şehit dualarla anıldı, System.String[]

Diyarbakır'da 2016'da bölücü terör örgütünün saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin, şehadetinin dördüncü yılı dolayısıyla memleketi Turgutlu'da düzenlenen programla anıldı.

Şahin için Türkiye Muharip Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde Mevlid-i Şerif okutuldu, lokma hayrı yapıldı.

Programa CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Kenan Peşternik, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, şehit Ali Şahin'in ailesi ve asker arkadaşları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Şahin, Turgutlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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