Manisalı Sporcuların Kayak Deneyimi

Müsabakalarda ilk kez mücadele eden Manisalı sporcular, başarılı sonuçlara imza attılar. 19 ilden 210 sporcunun katıldığı müsabakalarda; Arda Mutlu, Muhammet Sisko, Muzaffer Karaman ve Orkun Kabal ilimizi temsil ederken, U14'te Arda Mutlu ve U16'da Muhammet Sisko yüzlerce sporcu arasından 38. olarak iyi bir deneyim kazandılar. Müsabakalara CBÜ Tenis Kortu'nda tekerlekli paten ile hazırlandıklarını belirten Antrenör Hüseyin Selim Dülger, elde ettikleri deneyimin gelecek açısından umut verici olduğunu söyledi. Erciyes'te düzenli antrenmanlar yapan milli takım sporcuları ile mücadele ettiklerinin altını çizen Dülger, "Bir saatlik tekerlekli paten eğitimiyle yarışlara katıldık. Şampiyonada kış sporlarına müsait fiziki şartları olan genelde doğu illeriyle mücadele ettik. İlimizde bu sporlara yönelik sporcu potansiyeli var. Şampiyonada tüm katılımcıların takdirini kazandık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve federasyonumuz bizi destekliyor ve teşvik ediyor. İdarecimiz Samet Çam ile birlikte Rest Spor Kulübü adı altında kulüp kurduk. Faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buz pateninde de ilk deneyimimizi yaşayacağız. 25-26 Nisan'da Samsun'da ilimizi temsil edeceğiz. Hedefimiz edindiğimiz tecrübelerle ilerleyen yıllarda bu alanlarda madalyalar kazanmak" dedi.